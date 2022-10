Superbike | un altro italiano in griglia | arriva Lorenzo Baldassarri - Sport - Altri Sport - quotidiano net

La pattuglia italiana divedrà il prossimo anno al via anche Lorenzo Baldassarri: dalla Moto 2 alle moto di serie, l'evoluzione di ...... e quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fareche ... Giovanni Di Pillo, morto lo storico commentatore/ Addio a The VoiceSuperbike, un altro italiano in griglia: arriva Lorenzo Baldassarri La pattuglia italiana di Superbike vedrà il prossimo anno al via anche Lorenzo Baldassarri: dalla Moto 2 alle moto di serie, ...E’ morto all’età di 67 anni Giovanni Di Pillo, storico telecronista e voce del motociclismo italiano. Nel corso della sua carriera ha fatto emozionare tantissimi appassionati raccontando le gesta dei ...