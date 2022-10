“Sui ministri | l’ultima parola spetta al Colle” Flavia Giacobbe a RaiNews24 Il video

... il G7 finanziario ha indicato che imonitoreranno 'da vicino i mercati globali data la ... Dunque, dagli Usa nessun segno di azioni coordinatecambi. All'Eurogruppo su questo le bocche sono ...... dopo il fallito strappo su La Russa: esclusa dalla lista dei, Licia Ronzulli potrebbe ...sarà ministro Ipotesi ruolo da capogruppo e forse coordinatrice nazionale La data segnata in rosso...In ogni caso, nella valutazione del giudice di primo grado, il dato che conta è che Mannino non si rivolse a chi aveva la competenza per provvedere alla sua protezione (magari perché riteneva le forze ...“Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io”. Lo ha detto il presidente del Sen ...