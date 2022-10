Stramonio | perché si confonde con la mandragola ed è pericoloso

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La chiamano “Erba del Diavolo” e non è di certo un nome scelto a caso: loè un’erba spontanea altamente tossica e pericolosa per la salute. E, se ingerita, provoca effetti allucinogeni molto più potenti rispetto alla più conosciuta. Quando dieci persone sono rimaste intossicate nel napoletano per aver ingerito una semplice frittata di “spinaci” si è pensato subito a quest’ultima, ma le analisi indicherebbero proprio la presenza dinel lotto di verdure incriminato. Imparare a riconoscere quest’erba è essenziale per scongiurare il rischio di avvelenamento. Il potere allucinogeno delloLoè una pianta dalle origini misteriose, ma conosciuta praticamente sin dalla notte dei tempi. I Nativi Americani la usavano per gli effetti allucinogeni e “liberatori” ...