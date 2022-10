Stojkovic | ct della Serbia | ‘Vlahovic non si discute | vedo Milinkovic alla Juve’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) 2022-10-14 08:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Dragansarà in tribuna per il derby Torino-Juventus. Il ctha dichiarato in un’intervistaGazzetta dello Sport: “Preoccupato per Vlahovic? No. A me interessa che lui stia bene fisicamente. I gol li ha sempre segnati e continuerà a farli. Che il Vlahovicsia diverso da quelloJuventus lono tutti, ma non è un mio problema. Tutti si aspettano sempre molto da Dusan e nei top club come quello bianconero, quando non si vince, la pressione è altissima per gli attaccanti. Ma Vlahovic non si: è un top. In Nazionale abbiamo parlato. Ma quello che ci ...