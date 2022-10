Stojkovic consiglia | «La Juventus ha bisogno di Milinkovic-Savic»

Leggi su calcionews24

Il ct della Serbia ha voluto spendere un prezioso consiglio per la Juventus. Dragan Stojković, ct della Serbia, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni sulla Juventus in vista del derby di Torino e un consiglio di mercato ai bianconeri: MILINKOVIC SAVIC JUVENTUS – «Sergej Milinković-Savić è il centrocampista che manca alla Juventus: sarebbe un gran colpo per i bianconeri. Ma io sono un ct, non un dirigente… A me interessa relativamente dove giocherà in futuro. Milinković-Savić è un fuoriclasse: alla Lazio, alla Juve o in un altro club sarebbe comunque titolare nella Serbia»