Stellantis - California | chiusa l' indagine sulle emissioni di 30 600 Dodge | Ram e Jeep

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Fiat Chrysler Us ha raggiunto un accordo per chiudere un'delAir Resources Board sulla violazione delle normativedi 30.600 esemplari di Ram 1500,Grand Cherokee eDurango, equipaggiati con motori a benzina di 5.7 litri e venduti tra il 2012 e il 2018. La filiale statunitense del gruppoha concordato il pagamento di 5,6 milioni di dollari (5,74 milioni di euro al cambio attuale), di cui 2,8 milioni sotto forma di sanzioni e la restante parte tramite l'acquisto di autobus elettrici per le scuole del distretto South Coast Air Basin (comprende le contee di Orange, Los Angeles, Riverside e San Bernardino).