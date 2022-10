Stellantis - California | chiusa l' indagine sulle emissioni di 30 600 Dodge | Ram e Jeep

ClubAlfa.it

...dovrà pagare una grossa multa inArrivano brutte notizie perdalla. Infatti nelle scorse ore si è saputo che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe dovrà pagare 5,6 milioni di dollari per ... Stellantis dovrà pagare una grossa multa in California The maker of Jeep, Ram and Dodge vehicles has agreed to settle violations of air-quality regulations in California for $5.6 million, the California Air Resources Board said Friday. It's CARB's ...Automaker BMW is set to move production of its electric minis from the United Kingdom to China, The Times reported on Friday.