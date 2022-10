(Di venerdì 14 ottobre 2022) Per tutte queste ragioni è lui l'uomodiin edicola domani con la Gazzetta dello Sport al prezzo complessivo di 2 euro. Dicono di lui — L'allenatore ("Io non gli ho insegnato ...

Il nuovo- nonché l'ultimo diamante della gioielleria Raiola prima della chiusura - è Erling Haaland. Per tutte queste ragioni è lui l'uomo copertina diin edicola domani con la ...A Belgrado abbiamo parlato con allenatori e dirigenti delle sue squadre giovanili che subito capirono di aver trovato un nuovo… Sabato è il giorno di Milan - Juve eè ... Sportweek: fenomeno Haaland in copertina. Poi Serie A, Nba, Beamon e... Per Sportweek, Juan Sebastian Veron ha formato la sua squadra dei sogni: inevitabilmente dentro ci sono tanti laziali Juan Sebastian Veron è stato chiamato a svolgere un compito difficilissimo: formar ...Dagli inizi a 6 anni fino all'esplosione nel Partizan. Poi Milan-Juve e la filosofia di Allegri in 11 frasi. E poi Cristante, il cervello della Roma, e le scarpe di Massimo Stano ...