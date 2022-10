“Spettacolo avvilente A destra è il solito teatrino per spartirsi le poltrone”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Rappresentare il mio Paese è sempre un onore e un’emozione, ma anche una grande responsabilità soprattutto in questo momento storico così difficile con una pandemia terribile alle spalle e una crisi economica e sociale che non accenna a retrocedere”. Vittoria Baldino è ben consapevole, al suo secondo mandato, del ruolo che le attende. “In questa fase infondere fiducia nei cittadini, soprattutto nei più giovani, è un’impresa difficile ma fondamentalmente per poter guardare al futuro con speranza”, spiega ancora la deputata pentastellata. E non pare si sia iniziato nel migliore dei modi con l’elezione dei presidenti di Senato e Camera. Segno di un equilibrio più precario di quello che si voglia far credere? Quello che è accaduto ieri, soprattutto al Senato, è il segnale di un cartello elettorale che alla prima occasione litiga per chi deve accaparrarsi un posto o un altro e di una parte ...

LA NOTIZIA

