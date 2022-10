Spalletti ha domato la contestazione estiva con l’aria sofferente che gli è valsa l’etichetta da attore

IlNapolista

A pochi minuti dalla fineha sostituito Insigne per fargli sentire il calore della sua ... Si è vista un'Inter veramente in palla e sicura di sè, che prima hale velleità degli isolani ...... finendo. Un allenatore non sbaglia mai troppo la formazione, vede quello che nessuno di noi ...e Inzaghi hanno poco più di lui nell'esperienza di vittorie. Serve usare la forza con ... Spalletti ha domato la contestazione estiva con l'aria sofferente da attore