Spalle strette Le banche italiane rischiano di essere l’arrembaggio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A qualcuno verranno in mente i pirati saraceni, che secoli fa diedero vita a una lunga stagione di scorribande sulle coste del Mediterraneo. E se per un momento ci si sposta sul terreno della finanza, sponda, la sostanza cambia poco. In questi giorni negli ambienti del credito italiano sta circolando un documento riservato ma dal contenuto non banale: gli istituti italiani sono vulnerabili e per questo potrebbero finire preda di rivali stranieri, magari francese. Negli anni scorsi l’Italia ha spesso assistito alla calata di grandistraniere, tra tutte la transalpina Crédit Agricole, che attraverso il braccio italiano Crédit Agricole Italia, ha fatto acquisti su Cariparma, Creval e diverse altre realtà minori. Ora però, nei giorni in cui prende corpo il governo Meloni e il Monte dei Paschi si appresta a lanciare la ricapitalizzazione da ...

ilGiornale.it

Al contrario ci ha ironizzato a volontà, come quando, dopo il consiglio di evitaredi mano ... intelligente ed esperto, con trent'anni di Parlamento consecutivi sulle, per non evitare ...Oggi è il giorno in cui chi è nato di domenica, mercoledì e venerdì, dovrà mettere allee con leal muro il proprio partner che non sembra essere deciso nei sentimenti e nelle cose ... Strette di mano e pacche sulle spalle: è partita la 19esima legislatura I familiari delle vittime dello schianto a San Donà di Piave per il riconoscimento: «È qualcosa che va al di là della normale sopportabilità di un dolore» ...Recupero storico per Wall Street che, dopo essere capitolata all'inizio della sessione scontando il dato sull'inflazione Usa relativo all'indice dei prezzi ...