Soraia Ceruti rivela cosa ha fatto quando Luca Salatino le ha detto di essere stato preso al Gf Vip 7

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Abbiamo conosciuto e iniziato ad apprezzarenel corso di Uomini e Donne durante il trono di. La giovane ragazza di origini egiziane è stata poi la scelta dell’ex tronista, attualmente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Poche ore fa nel corso di una chiacchierata con i suoi fan, l’ex corteggiatrice hato come ha reagitole hadial Gf Vip: Eravamo in macchina a Como e l’ho trascinato in un bar a festeggiare.ha poi raccontato di sentire Federica Aversano tutti i giorni. Le due infatti si sono conosciute durante il dating show e hanno stretto amicizia. Molti utenti sono stati ...