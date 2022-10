Sondaggi politici | cresce ancora Fratelli d' Italia ma c' è una sorpresa

...a dar credito agli accenti d'irrisione che rimbalzano dai profili social di commentatori...si profilerebbero catastrofiche come mai nella storia per i Conservatori in base agli ultimi,...: aumentano i consensi per Fratelli d'Italia, il Pd continua a crollare. IAgi e Youtrend confermano come Fratelli d'Italia sia in continua crescita. Il partito ...