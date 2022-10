Sky Sport Serie B 2022 23 9a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 14 - 15 - 16 Ottobre

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Appuntamento con la 9adellaBKT/2023 sui canali Sky e in streaming su NOW. Sabato 14con la possibilità alle 14 di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sullaBKT su Sky...

Sky Sport

In diretta suCalcio e251, telecronaca di Davide Polizzi. SABATO 15 OTTOBRE Diretta Gol , ore 14. In diretta suCalcio e258; Cagliari - Brescia , ore 14. In ..." Abbiamo raddrizzato una sessione partita male, ci siamo risollevati dopo le difficoltà, quest'anno l'abbiamo fatto spesso - ha detto ai microfoni di- . In alcuni tratti del circuito ... Fiorentina Hearts, orari e dove vedere la partita di Conference League in tv