Skin Care e make-up autunnale | tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’arrivo dell’autunno è un momento di grande trasformazione per la nostra pelle. In questo periodo è importante fare attenzione al famoso “effetto rebound”: con l’arrivo del freddo la pelle restituiscelo stress accumulato durante la stagione calda, dal sebo alla secchezza, passando per punti neri e macchie cutanee. Beauty routine Courtesy of Bio Boutique La Rosa CaninaIl primo passo da fare quotidianamente èdi detergere il viso in profondità: più ci avviciniamo all’inverno più la nostra pelle produce meno sebo e l’uso di detergenti aggressivi potrebbe seculteriormente la cute. È importante dunque utilizzare detergenti privi di alcol e formulati con tensioattivi delicati. La propria beauty routine può essere ulteriormente arricchita con un bagno rilassante preparato utilizzando oli essenziali che ammorbidiscono la ...

GenovaToday

MELANOMA: nel Melanoma e nei Non MelanomaCancer (NMSC) verranno evidenziate le nuove ...nuovi approcci diagnostici con tecnologie innovative che rappresentano sempre di più lo standard of(......long - termand skilled nursing facility settings as well as studies using MolecuLight in patient populations with a range ofpigmentations." "My organization serves the long - term -... Skin care: quali sono le ultime tendenze da provare in autunno Con l'arrivo dell'autunno, anche il beauty case si rinnova. Torna il fondotinta, che durante l'estate abbiamo accantonato, almeno nella sua composizione classica, a favore delle creme per il viso con ...