Sicilia | Schifani si insedia come presidente e omaggia Berlusconi | “Anche lui ha governato con i guai giudiziari Non mi farò intimidire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Proclamato ieri in Corte d’Appello,to oggi col passaggio – molto caloroso – di consegne con il predecessore, Nello Musumeci, a Palermo, a Palazzo d’Orleans, sede del governo regionale. Inizia così l’era di Renato, l’exdel Senato neo-elettore della Regionena, ancora imputato per rivelazione di segreto in uno dei filoni del processo a carico di Antonello Montante (l’exregionale di Confindustria condannato a otto anni in Appello per corruzione). Non a caso, forse,ndosiloda quel Silvio“che hail paese e che ha vissuto momenti difficili per aspetti– che hanno avuto il loro esito e non entro nel ...