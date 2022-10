Si vota il presidente della Camera In pole il leghista Lorenzo Fontana

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - Ilè inposition nell'elezione del. Ed ha già incassato l'appoggio del partito di Silvio Berlusconi: "Forza Italia voteràcomedei deputati", ha annunciato il coordinatore nazionale Antonio Tajani. Quella diper la presidenzaè "una scelta oltremodo discutibile. Una scelta più provocatoria non potevano farla", avevano commentato ieri in serata fonti del Nazareno. Dal canto suo, il Pd ha fatto sapere di aver trovato la quadra sul nome di Maria Cecilia Guerra. "Mi sento carico ...

Oggi siper la presidenza della Camera, dopo l'elezione di La Russa al Senato avvenuta con il sostegno ... il nome di bandiera che oggi Azione voterà all'elezione per ildella Camera. Lo ...OGGI SIIl leghista Fontana verso la Camera... tra le polemiche. FI da sola alle consultazioni ... verso l'incarico che ildella Repubblica, secondo ragionamenti in ambienti della ...Dopo le fibrillazioni del primo giorno di legislatura al Senato, le forze in campo si ricompattano e fanno le proprie dichiarazioni di intenti prima ...Borghi, senatore Pd: l'elezione con i voti di senatori non appartenenti al centrodestra non è un`operazione casuale, lo si capirà nei prossimi giorni ...