Short Track | i convocati dell’Italia per il raduno di Bormio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La stagione mondiale dellosta per aprirsi. Fra due settimane si partirà con la prima tappa di Coppa del Mondo a Montreal, in Canada, in programma dal 28 al 30 ottobre. L’Italia scalda i motori in vista dei primi appuntamenti, con il settimodi preparazione estiva che prenderà il via domani al Centro Tecnico Federale di. Il coach Nicola Rodigari afferma nella nota stampa della FISG: “Si apre unmolto importante perché ci porterà alle prime due tappe di Coppa del Mondo. Continueremo il lavoro specifico sulle distanze di gara puntando sulla qualità più che sulla quantità e nella prossima settimana definiremo anche la squadra che prenderà parte alle prime gare del circuito internazionale“. Sono 18 gli atletidallo stesso Rodigari e dall’altro ...

FISG

Manca sempre meno alla nuova stagione dellocon il circuito di Coppa del Mondo. La Nazionale italiana non vuole farsi trovare impreparata, pertanto si appresta a prendere parte al settimo raduno di preparazione estiva presso il ...... come mercato con un sempre più solidorecord". . ETF, a che punto siamo. Così Andrea ... accrescendo la loro consapevolezza in particolare per alcuni prodotti complessi come gli ETPe a ... Short Track, la Nazionale azzurra in raduno a Bormio in vista dell'esordio in Coppa del Mondo Short Track, Nazionale italiana in raduno presso il Centro Tecnico Federale di Bormio in vista della nuova stagione: diciotto atleti convocati.