She-Hulk | Attorney at Law | il suo finale ha anticipato un progetto su World War Hulk?

Nel gran finale cui abbiamo assistito con: Attorney at Law ( spoiler di seguito, attenzione), oltre alle sconvolgenti iniziative narrative legate alla rottura della quarta parete, è stato introdotto un personaggio chiave che ...In questi giorni si sta parlando tantissimo di: Attorney at Law , soprattuto perché il suo finale ha fatto letteralmente impazzire il grande pubblico, ispirando un dubbio sulla voce di un certo Kevin . La conclusione della prima ...La conclusione della prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law ha dato moltissimo su cui riflettere al grande pubblico, con i fan storici che hanno già cominciato a speculare sul futuro. Nel gran fi ...La nuova serie TV targata Marvel Studios arriva a una conclusione scoppiettante e imprevedibile: scoprite se She-Hulk: Attorney at Law ci è piaciuta oppure no.. E così è venuto il momento di ...