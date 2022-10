“Sesso? ‘Na cifra” | la frase di Francesco Totti diventa virale su TikTok Da Jenny De Nucci ad Alessia Lanza | creators impazziti per una vecchia barzelletta del Pupone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Era il 1993 quandoesordì in Serie A. In quell’anno, probabilmente, molti deidinon erano neanche nati. Eppure l’ex calciatore della Roma ètoproprio in questi giorni. Come mai? Forse perché “il” è conosciuto anche tra i giovanissimi, forse perché negli ultimi mesi è stato un continuo parlare di lui e di Ilary Blasi. Del loro amore ormai al capolinea. Fatto sta che sulla piattaforma cinese sta spopolando un suo audio utilizzato dai giovanissimi in lip-sync (una sorta di playback, per i meno avvezzi al social). Si tratta di una, in cui l’ex capitano giallorosso diceva: “Nome?. Cognome?. Professione? Calciatore. ...