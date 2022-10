Serenissima Gravel | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il grande ciclismo in Veneto prosegue. Nella giornata di venerdì 14 ottobre si disputerà la seconda edizione della, che lo scorso anno fu vinta dal kazako Alexey Lutsenko in solitaria davanti al nostro Riccardo Minali e all’australiano Nathan Peter Haas. LEGGI ANCHE: Dove vedere i Mondiali di ciclismo su pista in tv eIle i: gara pianeggiante con Mvdp e Vermeersch La corsa prenderà il via dalla provincia di Rovigo, precisamente da Delta del Po che inaugurerà i 191 km previsti. Trattasi di unpianeggiante e composto per l’80% da tratti in off-road, con passaggi in alcune località rinomate fra le quali citiamo Chioggia Sottomarina, Pontelongo e Due Carrare prima di arrivare al circuito conclusivo posto a Piazzola sul ...

In giornata infatti in Piazza Paolo Camerini è previsto l'arrivo della gara ciclistica denominata "" e conseguentemente si necessita lo spostamento del mercato. In allegato l'...Il Giro del Veneto, in programma mercoledì 12, inaugura l'ultima settimana di gare del calendario, insieme allae alla Veneto Classic. 160 km di gara, partenza da Padova, a 116 km di corsa il passaggio sul circuito finale di Vicenza. Era scomparso dal calendario per molti anni, poi la PP ...Allungo vincente del giovane svizzero della Tudor davanti agli occhi del suo team manager Fabian Cancellara. Terzo l’iridato Vermeersch, ottavo Van der Poel, incappato in una caduta. Tutti ad aspettar ...BARRICATA - Una vetrina internazionale per il nostro Delta. La Serenissima Gravel, che ha preso le mosse da Barricata, è stata molto più di una corsa ciclistica per il nostro Basso Polesine. Ma, per u ...