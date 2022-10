«Semplicemente non mi sembrava più così carino»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Se mi lasci ti cancello: è questa la regola tra tatuaggi e amore. Quando una storia finisce arriva il momento di farla finita anche con il disegno dedicato al partner. Via dal cuore via dalla pelle, insomma. Non per Victoria Beckham, unica eccezione alla regola. L’ex spice girl, infatti, ha rimosso un tatuaggio dedicato al marito ma dietro il suo gesto non c’è nessun divorzio. Victoria e David Beckham stanno ancora insieme. E sono più innamorati che mai. I Beckham festeggiano 20 anni di matrimonio guarda le foto Leggi anche › Aceto ...

