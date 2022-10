Secondo l’ACoS a Ostia si vive meglio | il M5S | “Merito del precedente governo Raggi”

(Di venerdì 14 ottobre 2022)– “L’ Agenzia per il Controllo dei Servizi pubblici locali del Comune di Roma, brevemente detta ACoS, ha pubblicato il suo Rapporto annuale e, per quanto riguarda la sezione dedicata alla qualità della vita, primo risulta essere il X° Municipio. Nel dettaglio, si scopre che, ad aprile 2022, gli abitanti del litorale hanno giudicato dire abbastanza bene, dando un voto pari a 6,83. Considerando tutti i Municipi, il voto è pari a 6,74 : pur se statistico e medio, è il miglior risultato dal 2007”. Così in una nota, il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara ed i consiglieri M5S del Municipio X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, che aggiungono: “La maggioranza di Gualtieri gongola, appropriandosi di questi risultati e piegandoli ai propri interessi ma si ha poco da festeggiare perché i ...

' Agenzia per il Controllo dei Servizi pubblici locali del Comune di Roma, brevemente detta, ha pubblicato il suo Rapporto annuale e, per quanto riguarda la sezione dedicata alla qualità della ...Raggi, 'Gualtieri in un anno non ha fatto nulla' e 'sta ... Il punto dello scontro è stata'indagine presentata ieri dall'...punto dello scontro è stata'indagine presentata ieri dall', ...