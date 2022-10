Seconda giornata Eurolega 2022 23 | Bologna rialza la testa | battuto il Bayern Monaco

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La Virtusriscatta nel migliore dei modi la sconfitta patita all’esordio e compie l’impresa battendo il66-63 nella/23. A mettere la firma sul successo felsineo Teodosic e Lundberg, autore di 13 punti./23: COSA È ACCADUTO TRA VIRTUS? Le V nere tornano a sorridere in Europa a quindici anni fi distanza dall’ultima vittoria superando una corazzata come il. Il primo quarto è appannaggio dei padroni di casa trascinati da Hachett. I tedeschi sono costretti ad inseguire dovendo recuperare 8 punti. Si ...

CorrierePL

Resta però da capire in quali condizioni ci arriverà il Centrodestra dopo lainterlocutoria di ieri al Senato: l'accordo prevede a FdI il Senato , alla Lega (nella coalizione alle ...... subito dopo, venire eletti allacarica dello Stato con i voti determinanti dell'... la newsletter che permette di iniziare al meglio la. La si può leggere qui. Chi non è ancora ... Venerdì 14 ottobre la seconda giornata di “Conversazioni sul futuro” a Lecce Tornando alla giornata di ieri, l’accordo raggiunto in seno alla coalizione sulla seconda e sulla terza carica dello Stato tiene solo a metà. La Lega vota compatta La Russa, mentre Forza Italia apre ...Secondo le ultime previsioni meteo ... Meteo Catania 3 giorni Venerdì 14 Ottobre: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 19°C, massima 26°C. Entrando nel ...