Se anche Liliana Segre chiede la fine dell' odio | tra le pieghe del discorso

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Hanno passato le ore precedenti a spendere oscenamente il suo nome nel gioco taroccatoa contrapposizione: lei e lui, la testimone viventea barbarie e il presunto erede di barbari,e Ignazio La Russa. Viceversa, ieri ogni orecchio non deviato ideologicamente non poteva che registrare una consonanza inedita e rigenerante. La senatrice, certo con la propria sensibilità culturale, ancorata alla propria visione del mondo, rivendicando più che giustamente l'ineludibilitàa propria terribile esperienza, è approdata in un porto assai simile a quello del neopresidente.il suo, forse soprattutto il suo, ha spronato l'aula e il Paese alla cucitura ...

"Risulta eletto il senatore La Russa ", formula più laconica e fredda la senatrice a vitaSegre non avrebbe potuto adoperarla. Già nel suo discorso iniziale, il più sostanzialmente ...che ...Certamente ci ricorderanno la presidenza "per un attimo" diSegre che, nonostante la ... equelle delle altre sezioni, e poi ci andavano solo quattro ragazzi (e nessuna ragazza). Quegli ...Classe 1918, quattro figli, tre nipoti, una pronipote, una salute invidiabile e in tasca la patente appena rinnovata per poter guidare la sua Fiat 600 parcheggiata davanti alla sua abitazione. (ANSA) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...