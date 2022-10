Scoppia il caso Alex Sandro | la Juventus lancia l’allarme

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 ottobre 2022), solo metaforicamente, sembra essere scomparso dai radar. Il suo rendimento non è eccelso, e l’ironia intanto impazza sui social., ultimamente, non si sta facendo volere particolarmente bene dai suoi tifosi. Questo, per via delle sue costanti lacune tecniche e tattiche che stanno facendo soffrire parecchio lasu quella corsia. ANSA FotoNaturalmente, il calo di rendimento del brasiliano non è l’unico problema imputabile ai bianconeri. Tuttavia, è evidente come buona parte dei pericoli arrivino proprio dalle parti del terzino ex Porto. La sentenza è giunta: il numero 12 non è più affidabile come lo era un tempo. Sembra quasi irriconoscibile, a detta di molti. Non a, la stagione corrente potrebbe rappresentare concretamente l’ultima chance per lui. A ...