Il Sole 24 ORE

Documenti ottenuti dalla Cnn mostrano che il mese scorso la SpaceX diha inviato "una lettera ...02 Putin:diretto con Nato sarebbe "catastrofe", Putin, chiuderemo corridoi grano se usati ...È quanto si apprende da un atto presentato in tribunale dalla piattaforma social Elonè sotto indagine federale in Usa per la sua condotta nell'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi ... Scontro Musk-Twitter: il ceo di Tesla è sotto inchiesta federale Bielorussia inizia dispiegamento forze militari congiunte con Mosca. Aiea su Zaporizhzhia: "Verso zona di sicurezza". Oggi Kiev celebra la Giornata dei difensori "dai tempi antichi ai giorni nostri".Elon Musk è sotto indagine federale in Usa per la sua condotta nell’operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari. È quanto si apprende da un atto presentato in tribunale dalla piattafo ...