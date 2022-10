(Di venerdì 14 ottobre 2022) Marioè intervenuto ai microfoni di Maracanà, su Tmw Radio., che giornata sarà? Che spunti si aspetta?«Qualche sorpresa dopo le coppe c’è sempre. Vedremo come saranno assorbiti i colpi fisici presi. In questo momento sopra tutti gli altri è il Napoli, che ha cifre eccezionali. Ci sono solo due squadra a punteggio pieno in Champions e sono Napoli e Bayern. Il Napoli ha doppiato in termini di gol tutta. Va a mille e nessuna invuole affrontarla. È una squadra fuori dagli schemi». Juve, Agnelli ha detto che non è un ritiro punitivo: «Ne sono convinto anche io. Il punitivo nel calcio vuol dire solo una cosa, non poter tornare a casa e andare a letto con la propria moglie o compagna. In questa decisione la Juve ha lasciato che i giocatori salutassero le famiglie. Sono stati giorni ...

IlNapolista

di MarioHa vinto tutte le partite e segnato più di quattro gol in media, 17. Delle 32 squadre di ... È sceso improvvisamente diquello spagnolo abbastanza travolto dai debiti. Come in ...Ad alcuni di loro, aumano, non sarebbero piaciute le esternazioni fatte da Massimiliano Allegri prima della gara contro il Monza e pubblicate da Mariosul Corriere della Sera. ... Sconcerti: «Il livello in Europa si è abbassato» - ilNapolista Con TMW Mario Sconcerti ha commentato il recente comportamento della società bianconera, in particolare del presidente Andrea Agnelli, e della scelta di mandare la squadra in ritiro. Sul ritiro Sconce ...Il pareggio per 3-3 dell'Inter al Camp Nou ha quasi spinto il Barcellona fuori dalla Champions. Ecco perché il ' mi piace' espresso da Messi in calce a un post di Lautaro Martinez viene… Leggi ...