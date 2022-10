Sapete che fine ha fatto la sua scheda? | il novellino Crisanti umiliato da Renzi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Andreaha commesso un errore dache non è passato inosservato. Al suo primo giorno da senatore, il virologo eletto con il Pd è entrato nel catafalco per votare il nuovo presidente di Palazzo Madama e ha infilato lain una fessura anziché nell'urna. “Così, nel panico, tutti i commessi si sono messi a cercare questa fessura nella dark room”, ha dichiarato un divertito Matteo. Il quale poi ha giurato a Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, di non aver votato per Ignazio La Russa: “È escluso che possa farlo. Certo, lo giuro. Anzi, posso anche aggiungerle una considerazione. Se questo governo dovesse partire male, zoppicando, cosa che ovviamente io auspico, e andare avanti così, un po' malconcio, io ho motivo di credere che, non so, magari tra sei mesi, qualcuno di ...

Cellulari.it

Guardate la costruzioneporta al corner del vantaggio Lazio contro la Fiorentina., no, quanto pressi forte la squadra di Italiano… Ebbene, ecco la giocatona taglia - linee di ......dalla formazione di Jurgen Klopp e quando sembravapotesse esserci più spazio per lui ecco... Purtroppo, come, uno sfortunato infortunio alla coscia sinistra mi terrà fuori gioco per un ... Instagram: lo sapete che basta un clic per nascondere tutto Il trucchetto è semplicissimo Quanti sono gli argomenti che Sarri potrebbe rinfacciare ora alla Juventus e a quel popolo bianconero che lo ha trattato come uno zozzone mangiasigarette Sono tanti i sassolini tattici che potrebbe t ...Un bambino della provincia di Monza sarebbe costretto a rimanere a casa perché a scuola mancherebbe un educatore in grado di seguirlo durante le lezioni ...