Santalucia Anm | “Il nuovo governo non tenti di metterci in riga Con le riforme Cartabia a rischio modello costituzionale di magistrato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Se non si pone attenzione alla tenuta dell’impianto organizzativo, se non si provvede a dotare il sistema delle necessarie risorse ildi una riforma è di produrre diritti e garanzie di carta“. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppetorna ad attaccare leche portano il nome della ministra della Giustizia uscente, Marta. Lo fa aprendo il 35esimo congresso del sindacato delle toghe, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, del vicepresidente del Csm David Ermini e del sottosegretario di via Arenula Francesco Paolo Sisto, dato per probabileGuardasigilli. Le critiche più dure sono ancora per la riforma dell’ordinamento giudiziario, che ha introdotto strumenti di valutazione e nuovi illeciti disciplinari considerati “punitivi” da ...