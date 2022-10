Santa Marinella | al parco Maiorca una nuova casetta dell’acqua

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 ottobre 2022)– Dopo il successo riscontrato con la casafornita da Acea presso il Palazzetto dello Sport, la prima fase del progetto, approvato dalla giunta comunale lo scorso 28 maggio 2021, giunge a conclusione con la seconda postazione collocata presso il, angolo Via Enrico Fermi. Acqua liscia e gasata refrigerata sarà disponibile gratuitamente per tutti i cittadini, grazie ad un accordo tra Comune die Acea Ato 2 che prevede l’installazione e la manutenzione da parte di Acea Ato 2 e, per il Comune, il sostenimento dei soli costi dei consumi. “Solo oggi, a conclusione dell’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche, dichiara il Sindaco Tidei, è possibile dare il via alla messa in funzione della seconda casa ...