Sanità | Speranza | ' è tempo di investire sulla salute mentale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Questo è ildi, questo è ildi cambiare. Da questo Summit lanciamo un grande messaggio al mondo: i soldi spesi per lasono il più grande investimentoqualità della vita delle persone. E non può essercisenza". Così il ministro della, Roberto, a conclusione del Global Mental Health Summit 2022 a Roma. L'Italia ha passato il testimone all'Argentina che ospiterà il Summit nel 2023. Il Global Mental Health Summit ha riunito le delegazioni di oltre 50 Paesi e organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di incrementare la consapevolezza e l'impegno in tema di...