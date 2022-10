San Siro oltre quota 70mila | prosegue il derby dei sold out Che succederà con lo stadio da 65mila?

La Repubblica

Il presidente del Barcellona è tornato a parlare del rigore non assegnato ai blaugrana nella sfida contro l'Inter di Champions Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato ai canali ...Un esaurito dietro l'altro. Milan e Inter non sono in corsa solo per arrivare prima alla seconda stella, ma quello delle milanesi è anche un testa a testa nella classifica degli spettatori. Succede ... Il nuovo stadio di San Siro e gli ambulanti: magliette e sciarpe, il business delle 90 bancarelle Intervistato ai canali ufficiali del club, il presidente blaugrana aggiunge: "Ho parlato e reagito con l'Uefa". E su ...Francesco De Maria Come ricorda Flavio Cotti, questo grande uomo politico Arminio Sciolli Flavio Cotti era amico di mio padre Dino dal Papio. Avevano giocato assieme al fotbal. Poi attorno al 1980 qu ...