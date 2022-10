(Di venerdì 14 ottobre 2022)per l’attacco del prossimo: gli austriaci si sono assicurati il “”. L’annuncioper l’attacco del. Il club austriaco si è assicurato le prestazioni del 16enne Murillo che, per la sua prestanza fisica, è già stato paragonato a una vecchia conoscenza del club:. Youngster-Power aus Spanien ???Der 16-jährige Alexander Murillo wechselt in der kommenden Winterpause zu uns und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025. #WirSindZukunft— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 13, 2022 IL MESSAGGIO – Alexander Murillo, 16 anni, si unirà a noi durante la prossima pausa invernale e riceverà un contratto fino al 30 giugno 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

per l'attacco del prossimo futuro: gli austriaci si sono assicurati il 'nuovo Haaland'. L'annuncioper l'attacco del. Il club austriaco si è assicurato le ...bloccato a Zagabria A Zagabria ilnon è riuscito a mantenere il primato nel ... è stato gelato a inizio ripresa da undi testa di Zubkov su cross dalla sinistra di ... Salisburgo, colpo per il futuro: ecco il "nuovo Haaland" - FOTO Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le modalità d’acquisto dei biglietti per la sfida Champions contro il Salisburgo Il ...I potoghesi pareggiano 1-1 a Parigi e rimangono a pari punti con i francesi, in testa al girone della Juventus. La squadra di Guardiola, in 10 per un'ora, ...