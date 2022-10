(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il Presidente della regione Campagna, Vincenzo De, durante una diretta Facebook ha comunicato che la prossima settimana verrà pubblicato ilper ladela Salerno come abbiamo già fatto per il San Paolo a Napoli. “Toccando ferro possiamo dire che oggi il Napoli è la squadra migliore del campionato italiano e si sta facendo onore sul piano nazionale e internazionale. Complimenti al Napoli per le prestazioni davvero di straordinaria qualità e efficacia. E’ un gioco bellissimo, divertente e incredibile quello che si sta producendo”, ha inoltre dichiarato. SportFace.

SPORTFACE.IT

Squalificati: nessuno - Indisponibili: De, Winks ROMA (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, ...nelle ultime quattro giornate di campionato frutto di un pareggio (in casa contro la), .... Infortunati. Bohinen (problema al ginocchio). Lovato (distorsione alla caviglia). ... De(rottura del menisco). Murillo (stiramento al flessore). Winks (problema fisico). Squalificati. Salernitana, De Luca: "A breve il bando per la progettazione del nuovo stadio Arechi" I segnali di ripresa sono evidenti, per l'Inter, che vuole proseguire il momento positivo in campionato per riprendere quota in classifica nel minor tempo possibile ...Sepe proverà a neutralizzare le offensive interiste, come gli è già accaduto in carriera, Candreva, da ex di turno, cercherà di mettere lo sgambetto alla squadra di ...