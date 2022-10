Russia | l’ordine del governo | ricostruire il ponte in Crimea «entro luglio»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ildi Kerch sarà completamente riparato2023. Lo stabiliscedidella Federazione russa, citato dall’agenzia Tass, che ufficializza Nizhneangarsk Transstroy come unico appaltatore per il restauro. Con 19 km di lunghezza, ilche collega la penisola dicon la regione russa di Krasnodar era stato gravemente danneggiato lo scorso 8 ottobre dall’esplosione di un camion-bomba. Intanto per quello che le autorità russe hanno definito un «attacco terroristico» un Tribunale dellaha disposto la custodia preventiva per 2 mesi a 5 delle 8 persone arrestate nei giorni scorsi. Come riporta Interfax, alcune fonti hanno detto che Artem Azatian, Georgi Azatian, Roman Solomko, Vladimir Zlob e Artur Terchanian ...