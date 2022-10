Rugby femminile | Mondiali 2022 | la formazione dell’Italia che affronterà il Canada Tre cambi rispetto all’esordio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ci sono trenellacheildomenica 16 ottobre alle ore 01.45 italiane al Waitakere Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda, nel secondo match del Girone B della Coppa del Mondo di. Andrea Di Giandomenico, commissario tecnico della Nazionale italiana di, ha diramato lache scenderà in campo,ando tre pedinenella rassegna iridata vinto 22-10 contro gli USA a Whangarei domenica 9 ottobre. In terza linea Beatrice Veronese sostituirà l’infortunata Ilaria Arrighetti, mentre in seconda linea rientrerà Giordana Duca, recuperata dall’infortunio che le era costato il ...

Foto: Worldvia Getty ImagesHa avuto luogo settimana scorsa, nel giardino adiacente la Club House "Al Travacon", la presentazione societaria Rugby Colorno 2022/23. Una serata in famiglia, avente come protagonisti tutti i tessera ...Esordio ok a Roma per le "regine" Non ci poteva essere esordio migliore per la squadra montegranarese delle Spartan Queens Team Marche che rappresenta il rugby femminile marchigiano nella Serie A. Dom ...