Rossetto rosso e smoky eyes per mamma Kasia | eyeliner fluo per la figlia Sophie Bellissime!

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Rubano la scena a tutti, anche perché è molto raro vederle insieme in eventi ufficiali:Smutniak e laTaricone sono le protagoniste assolute della prima serata della Mostra del Cinema di Roma, XVII edizione, che apre con il film Il colibrì di Francesca Archibugi. I beauty look di? Da femme fatale per la Smutniak, a focus labbrafuoco, e da perfetta Gen Zeta per laneo-diciottenne, che sfoggia un divertenterosa. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto ...

Cosmopolitan

La fragranza prende così un intenso colore, suggellato dal flacone con la cassandra ...i nuovi smalti Les Vernis della collezione Les Accords da portare in abbinamento ton sur ton con il...Ecco dunque come scegliere ile abbinarlo al trucco occhi per un risultato strepitosamente naturale. Indice dei contenuti Tonalità e consistenze L'applicazione Come scegliere il ... Tendenze trucco labbra autunno 2022: il rossetto rosso dei vip L’attrice Kasia Smutniak ha rubato la scena sul red carpet a Roma: al suo fianco c’era la figlia Sophie Taricone che ha ...Gli occhi sono piccoli e leggeri ma ricevono fino all'80% delle informazioni che ci circondano. C'è anche chi sui social racconta come truccarsi sfruttando tutti gli altri sensi ...