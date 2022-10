(Di venerdì 14 ottobre 2022) Cristianocontinua a cercare via d’uscita dal Manchester United. Aarriva laper il portoghese Tra Cristianoe il Manchester United qualcosa sembrerebbe essersi rotto. Con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calciomercatonews.com

Nel 2018 - 19, dopo aver iniziato la stagione al Milan (la Juve lo avevadopo aver acquistato Cristiano) è stato ceduto al Chelsea. Nel 2019/20 l'ultimo anno (e l'ultimo scudetto) ...Nel 2018 - 19, dopo aver iniziato la stagione al Milan (la Juve lo avevadopo aver acquistato) è stato ceduto al Chelsea. Nel 2019/20 l'ultimo anno (e l'ultimo scudetto) alla Juve, ... Ronaldo scaricato: svolta totale a gennaio Cristiano Ronaldo continua a cercare via d'uscita dal Manchester United. A gennaio arriva la svolta per il portoghese ...Le parole di Luis Suarez sul suo addio al Barcellona: «Se incontrassi Koeman vorrei che avesse la cortesia di dirmi la verità in faccia» Intervistato da Marca, Luis Suarez ha parlato, tra gli altri ar ...