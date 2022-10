Ronaldo Galatasaray | risponde il presidente | «Questa è la verità»

(Di venerdì 14 ottobre 2022), ildel club turcoai rumors sul possibile acquisto del portoghese: le parole Metin Öztürk,dal, ha parlato a Spor del possibile acquisto di. LE PAROLE – «Aldovremmo parlare del sistema, del progetto e della pianificazione molto prima di parlare di Cristiano. Non è nella nostra agenda quest’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Negli ultimi giorni, i media turchi hanno parlato di un interessamento delper Cristiano, destinato a lasciare lo United a fine stagione. A smentire queste voci è stato il presidente del club, Metin Öztürk : 'Aldovremmo parlare del sistema, ...Commenta per primo Il caso Cristianonon accenna a placarsi con le voci sulche si fanno sempre più insistenti. Secondo la stampa turca, tuttavia, per l'ex - Juve il club di Istanbul potrebbe muoversi soltanto a ... Ronaldo-Galatasaray: sì, ma a giugno | Mercato Negli ultimi giorni, i media turchi hanno parlato di un interessamento del Galatasaray per Cristiano Ronaldo. A smentire queste voci è stato il presidente del club, Metin Öztürk ...Ronaldo Galatasaray, il presidente del club turco risponde ai rumors sul possibile acquisto del portoghese: le parole Metin Öztürk, presidente dal Galatasaray, ha parlato a Spor del possibile acquisto ...