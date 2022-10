Roma | qualificazione ai sedicesimi di Europa League appesa a un filo | le sensazioni sul momento giallorosso

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il pareggio per 1-1, maturato al Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis, alimenta i rimpianti in casaper un’che non sta andando secondo le previsioni della vigilia. La sconfitta all’esordio contro il Ludgorets ha messo da subito il cammino in salita e il doppio impegno con gli spagnoli non sorride ai giallorossi. La squadra di Mourinho sta vivendo undi fisiologica flessione visti gli infortuni e i numerosi impegni ravvicinati. Dopo la sosta di ottobre per le nazionali, laè riuscita a strappare due importanti vittorie in campionato grazie alle giocate estemporanee dei singoli, un guizzo che è mancato nella sfida di ieri. Le difficoltà nel cammino europeo La squadra andalusa è sicuramente uno degli avversari più difficili da affrontare, soprattutto in ...

Non perdere troppi punti in campionato e conquistare lain Europa League sarebbero il viatico migliore per un 2023 finalmente a ranghi completi. Le pagelle di Betis -1 - 1 Rui ...... come per lae soprattutto la Juventus. Allegri e Mourinho © LaPressePartendo dalla Champions, il Napoli è rimasto a punteggio pieno conquistando con due giornate di anticipo la...Il Gallo c’è e questa è finalmente una buona notizia per la Roma e Mourinho in un momento complicato della stagione. Belotti lascia il segno in Spagna: prestazione e finalizzazione, proprio quello che ...Mourinho è un personaggio che trova sempre il modo di far parlare di lui. Stavolta è successo qualcosa nell'intervallo di Betis-Roma, partita valida per i gi ...