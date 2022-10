Roma | nuovo blitz degli attivisti per il clima | traffico bloccato per le proteste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022). Ancora unda parteper ilin città. Come sempre lehanno congestionato ilmattutino generando non pochi disagi per la viabilità. A partire dalle 8,15 glisono entrati in azione sulle strade capitoline per le lorocon l’intento di smuovere le coscienze sociali sulla delicata questione del. Si tratta nello specifico del gruppo Ultima Generazione che hanno puntato direttamente al loro obiettivo sul Viadotto della Magliana per iniziare le loroMa, come al solito, le, seppur lecite, non hanno ...