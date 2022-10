Roma | mancano i pediatri | è allarme | quelli ‘anziani’ in pensione senza ricambio generazionale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La situazione è preoccupante:rischia di restareche sono rimasti sono pochi e anziani, di questi ultimi molti stanno per andare in, quindi bisognerà aspettare i nuovi ingressi, ma sono previsti nel 2025. E nel frattempo? Evidente che il rischio che il numero deinon sia sufficienti a seguire tutti i più giovani pazientini e la preoccupazione sale.sotto organico: èGià due settimane fa, Teresa Rongai, segretario provinciale della Federazione italiana medicidi, come riportato da Il Messaggero, in un incontro sui vaccini, aveva evidenziato : “Siamo sotto organico – ha detto – e per questo ci stiamo organizzando in ...