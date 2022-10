Roma | disagi sulla Metro A | salta la corrente | tre stazioni chiuse e circolazione bloccata

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non è iniziata nel migliore dei modi la mattinata per i pendolari che utilizzano laA a. A causa di un’interruzione dil’intera tratta sta subendo. Duesono state temporaneamente: si tratta dei nodi di Manzoni e Furio Camillo alla quale si è poi aggiunta quella di Vittorio Emanuele. Il guasto, fa sapere Atac, si è verificato intorno alle 7.45 di oggi, venerdì 14 ottobre 2022. Aggiornamentioggi In questo momento lasta tornando alla normalità. Leinterdette stanno infatti riaprendo. Questo il dettaglio di tutte leoggetto di chiusura e gli aggiornamenti per i pendoalari. Vittorio Emanuele “I tecnici hanno ...

... è arrivata la comunicazione attesa da. Cassa Depositi e Prestiti garantirà lal copertura ...il loro ruolo sindacati e Azienda ma viene scongiurata un'altra giornata di protesta e diper la ...Dichiarato inagibile verrà chiuso per consentire i necessari lavori di ristrutturazione, con inevitabiliper i cittadini. In cenere plichi e raccomandate. LA RIMESSA Nel frattempo in città era ...Non è iniziata nel migliore dei modi la mattinata per i pendolari che utilizzano la Metro A a Roma. A causa di un’interruzione di corrente l’intera tratta sta subendo disagi. Alcune stazioni sono stat ...Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il camper della salute : dall 11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città e ...