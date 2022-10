Roma Belotti | primo gol anche in campionato?

(Di venerdì 14 ottobre 2022), in arrivo ilgolin? Il Gallo, ieri tra i migliori contro il Betis, potrebbe presto rilanciarsi Contro il Betis è stato il migliore in campo. Ha lottato, ha offerto un grande contributo in partecipazione, ha segnato un bellissimo gol di testa annullato per fuorigioco e un altro – molto pesante – lo ha realizzato determinando il pareggio.Per il Gallo sono già 2 i gol europei ed entrambi sono stati da attaccante d’area. Contro l’Hjk ha approfittato di un cross di Zaniolo, in Spagna ha seguito l’intuizione di Camara. Difficile che Mourinho vada a stravolgere un assetto a punta unica. Ma se lunedì fosse lui il titolare e non Abraham, autore di un pessimotempo in coppa, ci sarebbe davvero da stupirsi? L'articolo proviene da Calcio News 24.

