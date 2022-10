Rolex Ilary | arriva la ‘vendetta’ di Totti | guardate cosa ha fatto 

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Continua senza fine la rappresaglia– Blasy. Neanche fosse un incontro a più round l’ultimo knock out del “Pupone” Chi ha visto “La guerra dei Roses” sa che questa vicenda somiglia ad una scarsa emulazione del film. Con l’auspicio che l’epilogo non sia così drammatico. I due (ex?) coniugi continuano a farsi dispetti a L'articolo proviene da Consumatore.com.

ROMA - Si è tenuta oggi la prima udienza per la separazione tra Francesco Totti eBlasi . I due coniugi non erano presenti, ma hanno lasciato spazio ai rispettivi avvocati di fronte al giudice Francesco Frettoni, della settima sezione civile del Tribunale di Roma. All'ordine ...Oggi anche l'ex capitano ha deciso di fare la prima mossa ufficiale e di chiedere al giudice di riavere i famosicheaveva preso questa estate dalla cassetta di sicurezza in banca....E’ durato circa un’ora il primo round giudiziario nella vicenda legata alla separazione tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la conduttrice tv, Ilary Blasi. Un antipasto legato ad una istan ...Il procedimento civile è iniziato alle 11.30 e la prima udienza tra i due quasi ex coniugi Totti-Blasi è terminata dopo un'ora ...