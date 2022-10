Riuscirà la Polonia a ottenere i soldi del Recovery Fund?

'Ma se Meloni, come ha detto da Vox, vuole trasformare l'Italia in unaallora la nostra ... Se il governo invece nona fare le cose lo incalzeremo. Faremo quello che abbiamo fatto col ...Ma se Meloni, come ha detto da Vox, vuole trasformare l'Italia in unaallora la nostra ... Se il governo invece nona fare le cose, lo incalzeremo. Faremo quello che abbiamo fatto col ...