Ristorante e pizzeria chiusi dall’Asl | blitz nei locali della Napoli “bene”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Continuano senza sosta i controlli nei ristoranti e pizzerie di. Nella giornata di ieri, giovedì 13 ottobre, il personale dell’Asl ha effettuato nuove ispezioni neitra le zone di Santa Lucia e Monte di Dio. Il bilancio dell’operazione è: une una, 175 chili di alimenti bloccati per le verifiche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Mole24

... e con il contributo dei commercianti di Corso Garibaldi (Umbrian Concierge - Dal Mi Cocco - Sapore Greco - Wang Noodles -Mandela -Paciotti - Wang Noodles - Zin Zan - Il ...Une unasono stati sottoposti alla sospensione completa delle attività mentre un sushi bar ha avuto l'obbligo di chiusura. 'Non siamo mai felici quando i nostri controlli fanno ... Pizzeria Spaccanapoli: chiude lo storico ristorante Controllati 16 esercizi commerciali (16 ristoranti e 1 pizzeria). Sanzioni per 17.000 euro, 101 prescrizioni, 170 kg di alimenti bloccati, 1 diffida, sospensione completa per due esercizi commerciali ...Controlli dell’Asl nel centro di Napoli: 16 esercizi ispezionati, chiusi un ristorante e una pizzeria, sequestrati 175 chili di cubo e sanzioni ...