Riscaldamenti alternativi | al posto del legno arriva il pellet di canapa

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con l’arrivo del primo freddo, gli italiani si preoccupano dell’aumento delle bollette, soprattutto quelle del gas. L’ARERA, l’Autorità per le Reti Energetiche e l’Ambiente, ha comunicato gli aggiornamenti sul costo del gas. Dai precedenti 104,99 centesimi al metro cubo si passerà a 196,25 centesimi, con un aumento delle materie prime di circa l’86%. Questo significa che le famiglie spenderanno circa il 74% rispetto all’anno scorso. L’incremento, spiega ARERA, è dovuto principalmente all’aumento del prezzo internazionale delle materie prime sul mercato. Questi sono dati provvisori, dovuti al fatto che il sistema gas è in continua evoluzione. Infatti, bisogna tenere presente che a partire da ottobre le bollette saranno mensili, e non più bimestrali. Questo permette di tenere sotto controllo la spesa per il gas. L’aumento dei prezzi I prezzi delle materie prime sono aumentati, colpendo ...

