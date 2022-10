Rinnovo Foden Sun | svelato il nuovo ingaggio | quanto verserà il City

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022)ildel talento inglese: eccogliil ManchesterCome riportato dal Sun, il Manchesterè pronto a blindare Philfino all’estate del 2027 con undi contratto. 12 milioni di euro l’anno il, per l’equivalente di quasi 200mila euro a settimana per quasi 5 anni. Cifre importanti che fanno capirealta è la fiducia del club per il talentuoso centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.